Roma, demolite le ville dei clan dei Casamonica

"Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma. L'amministrazione si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente: per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione che vede l'impegno di ben 600 uomini della Polizia Locale", sono le parole del sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook. Intanto, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è a Roma per l’inizio delle operazioni di demolizione delle proprietà dei Casamonica: "Piano piano stiamo riportando pezzi di città alla legalità. E' un bel segnale per Roma, non è il primo e non sarà l'ultimo. Le regole tornano ad essere rispettate. Non sono entrato nelle villette per non intralciare il lavoro delle forze dell'ordine, ma da quello che si vede è emerso lo spazio abbondante occupato e lo sfarzo alle spalle degli altri. La pacchia è finita”.