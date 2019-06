Rubano libri antichi per due milioni di euro, arrestati

Arrestate 15 persone in Inghilterra e Romania a seguito di un'operazione dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, la Metropolitan Police di Londra e l'Ispettorato Generale della Polizia romena, i quali hanno accusato gli indagati di far parte di un'organizzazione responsabile del furto di 260 antichi libri del valore di 2 milioni di euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2017 a Feltham nel Regno Unito, dopo il quale l’organizzazione criminale è stata smantellata. Le opere invece si trovano adesso in un magazzino a Feltham per essere trasferiti a San Francisco in occasione di una fiera internazionale dei libri antiquari.