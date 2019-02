Rubata bicicletta storica da un museo del ciclismo

Rubata una bicicletta di marca “Bianchi” appartenuta al famoso atleta Fausto Coppi, conservata a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, dove si trovava esposta nel corso di una mostra storica messa in atto in previsione del prossimo Giro d’Italia. Il modello è lo stesso con cui Coppi aveva corso la Parigi-Roubaix nel 1948, posseduto dall’imprenditore Bruno Carraro, che lancia un appello ai ladri: “Farei di tutto per riaverla e spero che chi l'ha presa non si sia reso conto del grande valore affettivo rappresentato da questa bicicletta, e la restituisca".