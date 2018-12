Sala critica la manovra del governo

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, avrebbe commentato su Facebook il provvedimento del governo definendolo “Una manovra economica che mette in ginocchio i Comuni”. Avrebbe inoltre aggiunto: “Il senso di irresponsabilità di questo Governo, che non disegna un percorso di sviluppo per il Paese ma solo demagogici interventi, è evidente. Nel maxi emendamento votato al Senato tra i maggiori finanziatori delle misure ci sono proprio i Comuni italiani. Quanti Comuni non riusciranno a chiudere il bilancio preventivo 2019? Quanti saranno costretti a tagliare i servizi ai cittadini o a non coprire con nuove assunzioni le uscite per la quota 100, con evidenti effetti sulla qualità dei servizi?". La città di Milano infatti "per il solo 2019, riceverà 65 milioni in meno rispetto al previsto e avrà un ulteriore aggravio sui suoi conti fra 30 e 60 milioni per l'innalzamento del fondo crediti".