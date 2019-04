Sale la disoccupazione, al 10,7% per febbraio

Risale il tasso di disoccupazione, che a febbraio si attesta al 10,7% in aumento quindi di 0,1 punti, come rivela l’Istat. Sale il numero di persone in cerca di un’occupazione, mentre su base annua cala in numero di disoccupati. Cala lievemente il numero di disoccupazione giovanile, che si assesta al 32,8% distanziando di 14 punti il minimo pre-crisi. Inoltre, l’Istat ricorda l’aumento registrato il mese precedente, e che l’occupazione risulta ancora in ascesa.