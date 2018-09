Sale su un tetto per farsi un selfie nel Milanese, ma precipita e muore

Un ragazzo di 15 anni è salito con tre amici sul tetto di un centro commerciale a Sesto San Giovanni, nel Milanese, col fine di scattarsi un selfie. All’improvviso però, il giovane è caduto da un'altezza di 25 metri, precipitando all'interno di una condotta di aerazione.

Dopo l’allarme, sono stati i Vigili del Fuoco a intervenire per recuperare il ragazzo, attraverso delle complicate manovre. Nonostante i loro sforzi per salvarlo però, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo quanto raccontato alla polizia, i ragazzi volevano farsi un selfie per far dimostrare di aver raggiunto il punto più alto del cinema multisala "Skyline", all'interno del centro commerciale.

"La morte non ci fa paura la guardiamo in faccia": è uno dei post scritti su Instagram dal giovane, come commento in una foto in cui è ritratto sul tetto di un palazzo. In altre foto invece, è assieme a un amico seduto con i piedi nel vuoto sui tetti di una casa. In un video invece, viene filmato alla guida di uno scooter, con un'amica in spalla e un altro amico dietro di lui, tutti senza casco.

"Era un bravo ragazzo, casinista e curioso, però faceva certe volte cose senza logica. So che sui tetti c'era salito più volte. Non ho parole, perdere la vita per una fotografia…”, ha raccontato un’amica della vittima.