Salva uomo dall’annegamento, a Padova

Il giovane senegalese di 21 anni, Ousmane Cissokho, è stato premiato con l’encomio solenne della città di Padova, in seguito al gesto eroico che l’ha visto protagonista il 28 gennaio scorso, durante il quale ha salvato la vita di un anziano caduto nelle gelide acque del fiume Brenta, in un tentativo di suicidio. "Un gesto di particolare valore civile e morale” commenta la giunta, in seguito anche alla descrizione effettuata dallo stesso ragazzo, che sostiene di aver “seguito quello che diceva il cuore”. Dopo il salvataggio, Ousmane si era poi asciugato e si era diretto a lavoro nell’azienda di Limena dov’è impiegato, come se nulla fosse.