Salvini: "Ricontare le schede nulle a Modena"

Matteo Salvini è intervenuto a Modena. Come riporato dall'Ansa, "Le regole valgono ovunque. Anche a Modena. Disponibile anche domani mattina, quando si vuole a ricontrollare una per una le 4.049 schede nulle. Chiedo solo che questo enorme malloppo di schede nulle venga controllato". Così il segretario della Lega, intervenuto per sostenere il conteggio delle schede elettorali riguardo il collegio all'uninominale del Senato che ha visto il candidato leghista Stefano Corti superato per 46 voti, nel Modenese, da Edoardo Patriarca del Pd.

Se al conteggio delle schede, attualmente in Corte d'Appello a Bologna, non risulteranno errori, ha proseguito il leader del Carroccio, "chapeau. Voglio solo sia fatta chiarezza: io non voglio un senatore, non voglio un Senato che parta dalle truffe" conclude l'agenzia.