Salvini appoggia la rimozione del numero chiuso a Medicina

"Via il numero chiuso a Medicina: diritto allo studio e al lavoro per tanti ragazzi, diritto alla salute per tanti Italiani. Sono d'accordo!". In un post su Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini afferma la sua adesione all’idea di una facoltà di Medicina senza il numero chiuso, in riferimento alla proposta avanzata di recente dal rettore dell'Università di Ferrara, Giorgio Zauli. Già avviata nell’ateneo ferrarese la sperimentazione per eliminare il numero chiuso nella locale facoltà già dal prossimo anno accademico, previo il superamento del test d'ingresso nazionale.