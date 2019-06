Salvini, l’autonomia differenziata non danneggia nessuno

Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Milano per una riunione di tutti i ministri prevista per mercoledì, spiega che l’autonomia differenziata "non danneggia nessuno" e che “i ministri della Lega hanno le idee chiare se i ministri dei 5 stelle hanno bisogno di chiarirsi qualche idea, quella è l'occasione buona".