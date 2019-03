Salvini si convince, cittadinanza italiana per Ramy

"Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare". Sono le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito del giovane che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese, salvando di fatto i suoi compagni. "Prendiamo atto che finalmente anche Salvini si è convinto. Questa è la ennesima dimostrazione di come questo governo possa viaggiare compatto per i cittadini”, commenta il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in merito alla decisione di concedere la cittadinanza al ragazzo.