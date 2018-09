Salvini, “meno tasse già dal 2019”

"Stiamo lavorando a una manovra economica per far pagare meno tasse agli italiani già dall'anno prossimo e poi per mettere mano alla legge Fornero, creando spazi di lavoro per tanti giovani. Le partite Iva sono quelle da cui partiremo per l'abbassamento delle tasse".

Lo ha annunciato il ministro Salvini durante la Fiera del Levante di Bari.

"Con Giovanni Tria non c'e alcuna divisione, quello che stiamo facendo è lavorare tutti insieme per trovare le soluzioni necessarie per portare a casa flax tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero”, commenta invece il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.