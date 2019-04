Salvini a Monza per inaugurare la nuova Questura

Il vicepremier Matteo Salvini è giunto a Monza per inaugurare la nuova Questura della città, nella quale in precedenza era presente solo il commissariato. Durante la celebrazione, Salvini ha deposto una corona di fiori in ricordo dei caduti della Polizia di Stato per poi recarsi al Comando provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza. "Le forze dell'ordine italiane sono un modello e hanno tantissimo da insegnare, bisogna essere più orgogliosi di quanto fanno queste migliaia di uomini e donne: questi missionari”, dichiara il Ministro dell’Interno.