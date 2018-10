Salvini a Napoli per la situazione immigrati nei quartieri

Secondo il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, ai genitori dei ragazzi "che confezionano o spacciano droga va tolta la potestà genitoriale”. Lo ha comunicato al termine dei lavori per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"Verrò personalmente a fare gli sgomberi. Ho chiesto di darmi un quartiere per partire con la bonifica, suoneremo campanello per campanello e prenderemo chi occupa abusivamente case". Durante la sua visita nel quartiere del Vasto, è stato accolto da applausi dai balconi del quartiere, insieme alle urla di alcune donne che gridavano “Matteo, Matteo aiutaci” in merito alla situazione registrata nella zona.

"Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo. Nel quartiere siamo già scesi da mille a seicento immigrati, l'obiettivo è di arrivare a zero irregolari".