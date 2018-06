Salvini: «Non fermeremo la Pedemontana veneta»

VICENZA - Alla piazza di Vicenza, Matteo Salvini lo ripete più volte: «Abbiate pazienza, non ho la bacchetta magica». Nella sua prima uscita in Veneto da vicepremier e ministro dell’Interno - un comizio a sostegno del candidato sindaco Francesco Rucco - il leader leghista sa che le aspettative sono alte, nella regione che più di tutte vota il suo partito. Come ha votato, in massa, il referendum per l’autonomia. Sa che ci sono questioni di potenziale attrito con gli alleati pentastellati che, per questo territorio, sono bandiere. Come la Pedemontana, la nuova autostrada in costruzione tra Montecchio Maggiore e Treviso (seconda tappa di Salvini lunedì), nel cuore manufatturiero e produttivo della regione.