Salvini: “Per anni hanno manipolato fantocci, adesso basta”

Matteo Salvini torna a parlare con energia durante un’intervista alla Tass: "Sono sempre più convinto che le lobbies finanziarie a Bruxelles non possono accettare la nostra presenza al governo: questa reazione non mi sorprende, per anni hanno manipolato fantocci mentre adesso sono costretti ad avere a che fare con due movimenti politici verso i quali non possono fare ricatti poiché non devono niente a nessuno, se non difendere gli interessi del loro popolo".

Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, risponde: ”L’Italia è ancora in tempo per fare marcia indietro. Lo faccia rapidamente, nell'interesse degli italiani". Interrogato sull’eventuale bocciatura della manovra, aggiunge: ”Mi auguro che questo non accada, ma il rischio è forte", ha avvertito sottolineando che le misure "non vanno nella direzione dell'interesse" dell'Italia.