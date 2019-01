Salvini contro le prossime accoglienze, “Abbiamo già dato”

"Quanti migranti accogliamo? Zero, abbiamo già dato". Sarebbero le parole del vicepremier Matteo Salvini, in una diretta Facebook nel quale continua: "Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e bambini riconosciuti in fuga da associazione serie e che avranno in Italia il loro futuro. Poi basta: per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono erano e saranno chiusi. Grazie a questo traffico gli scafisti comprano armi e droga; io non sarò complice di chi vende a esseri umani per poi comprare armi e droga. Le ong non hanno obbedito a indicazioni precise impartite".