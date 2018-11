Salvini querela ex tesoriere della Lega per appropriazione indebita

Matteo Salvini avrebbe depositato nella cancelleria della Corte d’Appello di Milano, una querela nei confronti di Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega, il quale sarebbe accusato di appropriazione indebita con Umberto Bossi e il figlio Renzo Bossi. I tre infatti avrebbero usato i fondi del partito per spese private. Secondo una modifica al codice penale, la Lega avrebbe avuto tempo fino a Novembre per depositare l’eventuale querela, in caso contrario il processo si sarebbe chiuso con la cancellazione delle condanne. Il ministro dell’Interno però avrebbe mandato i suoi legali a sporgere denuncia solo per Belsito, motivo per cui in teoria il dibattimento per Bossi e il figlio non dovrebbe proseguire.