Salvini tira dritto malgrado il rating negativo sull'Italia: "Mercati? Noi manterremo impegni con italiani"

"Dubbi dei mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gli impegni espressi in campagna elettorale". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24. "In passato il Pd ha fatto quello che diceva l'Europa e gli italiani non stanno meglio e c'è più debito. Io voglio fare spesa utile, spero che rientri nei canoni europei. Non posso pretendere - ha detto ancora il leader della Lega - che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse. Da noi non nasce nessun nuovo partito: questi divertimenti li lascio al Pd, di congressi, di cambio di nomi. Io parlo di asili nido, di quello che serve alla gente. La Lega c'è e ci sarà, coi soldi o senza, con condanne o senza. Perché la Lega è il popolo e il popolo non lo ferma nessuno. Preferisco avere cervello pieno e le tasche vuote e non come il Pd che ha le tasche pieno e il cervello vuoto", affonda dal palco per poi aggiungere: "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti". Per altri giudici c'è un messaggio del vicepremier e ministro dell'Interno: "Dico con immenso affetto al Procuratore di Agrigento che se arriverà un'altra nave in un porto italiano farò esattamente quello che che ho fatto quest'estate, né più ne meno". Mentre all'Europa e al collega Tria Salvini manda a dire: "Il vincolo del 3% lo sfioreremo dolcemente, come i leghisti sanno fare, senza superarlo", aggiugendo infine che "le concessioni sono da rivedere tutte, una per una".