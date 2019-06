Salvini in visita a Washington, per sfidare l’Ue

"L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea ed è il più grande Paese europeo con cui gli Stati Uniti possono e vogliono dialogare". Nella sua missione a Washington, Matteo Salvini si propone come l'uomo attraverso cui cementare l'alleanza con la Casa Bianca di Donald Trump scatenando la reazione di Giuseppe Conte che da Milano fa sapere che lui parla direttamente con Trump e che i rapporti con gli Stati Uniti sono ben saldi. Ma la visita negli Usa serve anche per rilanciare la sfida all’Europa per arrivare all'obiettivo fortemente voluto del taglio delle tasse.