Sbarchi di migranti, diminuite le partenze dell’87%

"Nel 2018 la rotta del Mediterraneo centrale ha visto il numero più basso di migranti arrivati dal 2012. Il numero di partenze dalla Libia è diminuito dell'87% rispetto al 2017, e quelle dall'Algeria sono calate di circa la metà. Le partenze dalla Tunisia sono rimaste più o meno immutate. Su questa rotta, in totale, sono arrivati 23.300 migranti. Gli ingressi per l'intera Ue, per il 2018, sono stati 150.114". A renderlo noto, l'agenzia europea Frontex, che dichiara: “Sulla rotta del Mediterraneo orientale, il numero di arrivi in Spagna, nel 2018 si è raddoppiato per il secondo anno consecutivo, salendo a 57 mila. La rotta diventa così la più attiva verso l'Europa per la prima volta da quando Frontex ha iniziato a raccogliere dati. Il Marocco è diventato il principale Paese di partenza". Buona la cooperazione con l’Italia, sia in termini di accoglienza che di rimpatri, che ha visto l’utilizzo di soli 73 voli sui 345 organizzati.