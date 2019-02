Scarcerata Anna Maria Franzoni

Espiata da Anna Maria Franzoni la condannata ricevuta nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, a Cogne il 30 gennaio 2002, con mesi di anticipo rispetto alle previsioni per la buona condotta a Ripoli Santa Cristina, sull'Appennino bolognese. "Da un lato sono contenta, dall'altro vorrei trovare la maniera di far capire alla gente che non sono stata io”, reagisce la donna parlando con persone a lei vicine.