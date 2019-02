Scavi di manutenzione a Venezia, via ai lavori

Stanziati dal Comune di Venezia 3,5 milioni di euro per riprendere lo scavo di 21 canali del centro storico cittadino a scopo di manutenzione dopo molti anni. L’inizio dei lavori è atteso per l'11 febbraio 2019 con lo scavo in umido per il rio de San Daniele, a Castello. Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale che ha finanziato per 4,5 milioni di euro lo scavo di 28 rii.