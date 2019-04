Scende dall’auto e viene travolto in autostrada, a Milano

Sull'autostrada A7, all'altezza di Zibido San Giacomo nel Milanese, un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in seguito allo scontro con altre due auto. La vittima infatti, dopo l’impatto è scesa dall’auto ed è stata travolta da una seconda vettura che stava transitando sulla strada in questione, venendo colpito in pieno e morendo sul colpo dopo essere stato sbalzato per una ventina di metri. Al fine di permettere i rilievi, il tratto di autostrada è stato chiuso in direzione Milano ed il traffico è stato deviato su altri percorsi.