Si schianta in moto e perde la vita, nel Veneziano

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale a Meolo in provincia di Venezia avvenuto mentre il giovane era a bordo della sua moto: la vittima infatti è uscita autonomamente di strada terminando la propria corsa in un terrapieno schiantandosi contro un pontiletto in cemento armato, morendo quindi all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 16enne.