Si schianta contro un tir e perde la vita, tra Parma e Fidenza

"Sono sereno e non ho fatto nulla a mio padre”, avrebbe dichiarato il 38enne bolognese indagato per l'omicidio del genitore tramite avvelenamento: l’uomo infatti si sarebbe schiantato con la sua auto contro un camion, tra Parma e Fidenza, sulla via Emilia, perdendo la vita e ferendo gravemente l’autista del tir. Il giovane inoltre, nel messaggio all’ex fidanzata inviato prima di uccidersi, avrebbe chiesto scusa "per le bugie" affermando di non sopportare più la situazione. Inoltre avrebbe cominciato a sentire il peso dell’allontanamento di alcuni amici, allontanatisi da lui dopo che il ragazzo avrebbe rivelato di non frequentare la facoltà di Medicina, come raccontato in precedenza.