Sciabola una bottiglia ma ferisce una ragazza

Ferita gravemente una 16enne dopo l’apertura di una bottiglia di champagne secondo il tradizionale metodo della “sciabolata”, che prevede l’impiego di una lama da far strisciare con forza lungo il collo della bottiglia fino a causare l’esplosione del tappo. Nel corso di una festa a Pavullo in provincia di Modena però, l’esecuzione ha causato una ferita ad una ragazza che, colpita all’occhio da uno dei frammenti di vetro dello champagne, è stata ricoverata ed operata, attualmente in prognosi riservata. Denunciato dai carabinieri il responsabile del gesto.