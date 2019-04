Sciatore perde la vita in una collisione a Bormio

Ha perso la vita uno sciatore di 49anni dopo lo scontro con un altro sciatore lungo una pista di Bormio in provincia di Sondrio. La vittima è deceduta in seguito alla grave collisione mentre l’altro coinvolto è riuscito a sopravvivere con qualche ferita. Nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dai soccorsi dell’eliambulanza arrivata sul posto, l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto 15 minuti dopo lo scontro.