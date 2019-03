Scioperi durante la festa della donna

Uno sciopero generale verrà portato avanti nelle piazze italiane e di altri 60 paesi durante la giornata d odierna. A Milano è prevista la graduale sospensione delle linee M2 e M5. A Napoli le metro rimarranno ferme, insieme a funicolare e circumvesuviana. "Più che una giornata di sciopero deve essere una giornata di proposte per creare le condizioni di vere pari opportunità per le donne”, dichiara la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. “Oggi non è una giornata per cui è utile fare sciopero, ma serve stare insieme e fare proposte importanti contro la violenza sulle donne e per i diritti di cittadinanza: il salario delle donne è più basso di quello degli uomini, così come le pensioni".