La sconfitta della Juventus fa risentire anche la Borsa

Tragica duplice sconfitta per il club dei bianco neri che, dopo il combattuto match contro l’Ajax di Amsterdam finito 1 - 2 per gli ospiti olandesi, ha registrato anche un calo in Borsa con una cessione del 19% ad 1,3 euro. Al contrario, il club del nord Europa ha invece segnato un rialzo del 9,91% a ben 18,8 euro. La sconfitta ha inferto un duro colpo alla Juventus, il cui titolo non è riuscito ad entrare gli scambi segnando in avvio di seduta un calo teorico del 25% circa.