Scontri tra bande di ragazzini a Rimini

Scontri tra bande di minorenni a Rimini dove due gruppi di ragazzini composti da uno schieramento di italiani e un altro di magrebini e albanesi, si sono affrontati in diverse zone della città. Di questi, una ventina è stata identificata dalla polizia di Stato con sei denunce per lesioni e minacce all'autorità giudiziaria. Un 17enne inoltre è stato portato in ospedale per una frattura al naso e al volto, con una prognosi di 10 giorni.