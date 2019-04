Scontri tra manifestanti di destra e sinistra a Milano

A Milano, un cospicuo gruppo di manifestanti dell'estrema destra ha abbandonato il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli, per poi dirigersi verso il corteo antifascista della sinistra milanese, creando attimi di tensione. Un esponente di un gruppo skinhead, negli scontri, ha perso conoscenza per poi riprendersi solo dopo esser stato rianimato da altri manifestanti in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Questi ultimi hanno inoltre riscontrato un "forte trauma cranico".