Scontro tra auto e tir, muore una coppia nel Pavese

Una coppia ha perso la vita durante la notte, in seguito ad uno schianto dell'auto a bordo della quale viaggiavano contro il rimorchio di un tir lungo l'autostrada A21 nel Pavese. Ancora in vita invece il bambino di soli 6 mesi che viaggiava a bordo dello stesso veicolo dei due, trovato legato al seggiolino grazie al sistema di sicurezza. In seguito al recupero, il piccolo è stato trasportato all'Ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso, sebbene illeso.