Scontro tra autoarticolati a Bologna, due feriti

Un tamponamento fra mezzi pesanti ha bloccato il tratto fra Altedo e Bologna della A13 in direzione Sud. In seguito allo scontro, che ha causato due feriti, uno dei due autoarticolati si è ribaltato su se stesso a lato della carreggiata rendendo necessaria la chiusura del tratto autostradale per quasi due ore formando una coda di circa cinque chilometri. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Altedo, i vigili del fuoco di Bologna e le ambulanze del 118, che hanno portato in ospedale i due feriti.