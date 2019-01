Scontro fra auto, nel Cremonese

Incidente stradale a Rivarolo del Re e Uniti in provincia di Cremona nel quale due auto si sono scontrate facendo ribaltare una di esse. A bordo un uomo e una donna insieme a tre bambini. Mentre i genitori sono rimasti illesi, il bambino di 10 mesi va in arresto cardiocircolatorio prima di essere soccorso dal 118. La bambina di 12 anni subisce un trauma facciale e uno di 7 anni rimane incosciente e intubato. I bambini infatti non erano stati messi in sicurezza all’interno del veicolo, rimanendo quindi feriti gravemente nello scontro tra due auto.