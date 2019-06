Scontro fra scooter e polizia, un morto a Bologna

Un uomo di 51 anni è morto a Bologna nello scontro fra lo scooter sul quale viaggiava e un'auto della Polizia. Nell'incidente avvenuto in periferia, sono rimasti feriti in modo non grave anche due agenti sulla volante. Secondo quanto ricostruito, l'auto della Questura viaggiava su via del Lavoro quando lo scooter si sarebbe immesso da una strada laterale colpendo la vettura. La vittima è stata quindi soccorsa dal 118 ma nonostante le manovre di rianimazione, è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Maggiore.