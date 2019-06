Scontro fra tir, un morto sull’autostrada A4

Una persona è deceduta in un incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi pesanti lungo l'autostrada A4, nei pressi dello svincolo della A31. La vittima è uno degli autisti dei tir coinvolti, rimasto incastrato nell'abitacolo che stava guidando in seguito alla forza dell’impatto con gli altri mezzi. Sul posto sono infatti giunti i vigili del fuoco per tirarlo fuori, ma una volta estratto non è stato possibile far altro che costatarne il decesso. Illesi invece gli altri tre autisti dei mezzi scontratisi.