Scontro frontale a Milano, morta una ragazza alla guida

Morta una ragazza di 25 anni nel milanese, nello scontro frontale fra due auto a Vignate. Ferite anche due ragazze nella sua stessa auto, portate in ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la conducente dalla vettura. Ferite lievi invece per l’altro autista coinvolto nello schianto che ha riportato solo dei leggeri danni.