Scontro mortale a Padova, perde la vita un motociclista

Alexandru Mario Chiriac, 24enne di origini romene, ha perso la vita in un incidente d’auto nel quale il giovane si è schiantato con la sua moto contro una vettura, nei pressi di un cavalcavia in via Chiesanuova a Padova. L’impatto è stato così violento da uccidere sul colpo il motociclista, mentre una ragazza insieme a lui a lato passeggero è rimasta gravemente ferita nello schianto. Infine, anche l’automobilista è rimasto leso nell’incidente riportando però ferite non gravi.