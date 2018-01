Un treno deraglia e corre fuori dai binari per 2 km, poi si schianta: i morti sono già tre, oltre 100 i feriti

Sarebbe stato il cedimento strutturale di una rotaia a provocare l'incidente ferroviario avvenuto questa mattina tra Segrate e Pioltello, in provincia di Milano, e che ha causato vittime e feriti. Secondo le prime ricostruzioni il convoglio della Trenord avrebbe percorso circa 2 km fuori dai binari prima di schiantarsi.

"Il punto del deragliamento è avvenuto circa 2,3 km dal luogo dell'incidente - ha affermato Vincenzo Macello, direttore produzione territoriale Rfi Lombardia, presente sul luogo dell'incidente - È avvenuto il cedimento infrastrutturale di una rotaia, però è prematuro stabilire se questo possa essere stata la causa o l'effetto dell'interazione ruota - rotaia".

"Abbiamo individuato un cedimento tra vagoni , ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire quanto accaduto" ha detto anche il questore di Milano, Marcello Cardona. A documentare il cedimento sarebbe il fatto che i primi due vagoni non hanno subito danni, mentre gli ultimi tre sono usciti dai binari e due in particolare si sono accartocciati. Intanto la procura milanese ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo.

FERITI E MORTI - Vagoni accartocciati, lamiere, 3 morti e una ottantina di feriti di cui cinque in codice rosso. E' questo al momento il bilancio dell'incidente ferroviario tra Segrate e Pioltello, in provincia di Milano, che ha coinvolto intorno alle 7 un treno della Trenord. Due i codici rossi gestiti in questo momento dall'ospedale San Raffaele di Milano: sono un uomo e una donna e si trovano ora in Chirurgia. Nella struttura sono arrivati anche due feriti in codice giallo, entrambi uomini, al momento sotto diagnostica. Un 60enne, ricoverato all'Humanitas di Rozzano, che è stato operato ed è stato "ricoverato in prognosi riservata". Mobilitato per ricevere persone classificate con codici gialli e verdi anche l'ospedale Niguarda di Milano, che ha per ora in trattamento un ferito in codice giallo. Al Policlinico di San Donato sono arrivati 4 feriti, tutte donne, due giovani e due più anziane, entrate come codici verdi, ma per una il codice è diventato, poi, giallo ed è in questo momento in osservazione in Terapia intensiva. Per quanto riguarda le loro condizioni hanno traumi "da gestire, ma non da operare", spiegano dalla struttura: un trauma cranico, due fratture agli omeri, un trauma addominale. All'ospedale Fatebenefratelli di Milano è arrivato invece un ferito con più traumi, in codice giallo, non in pericolo di vita. Fra gli ospedali che hanno ricevuto i feriti dell'incidente ferroviario c'è anche il Policlinico di Milano, dove sono stati inviati in tutto 5 pazienti. All'ospedale di Melzo si trovano in questo momento, dichiara il dirigente della Direzione medica Luigi Fonte, due feriti in codice giallo, un uomo e una donna, con diversi traumi, tutti e due in osservazione in Pronto Soccorso. Uno dovrebbe essere trasferito a Melegnano, l'altro caso è in valutazione.