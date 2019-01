Scritta contro il ministro dell’Interno a Milano

"Non sparare a Salve, spara a Salvini". Una scritta accompagnata dal simbolo anarchico è comparsa sul muro perimetrale di uno stabile popolare a Milano in via Voltri in zona Ticinese, dove il personale della Digos e della polizia scientifica è arrivato per le indagini e i rilievi. Indaga intanto il dipartimento antiterrorismo della Procura milanese, che potrebbe aprire un fascicolo per i reati di istigazione a delinquere e imbrattamento.