Scritta su una scuola, “Il preside è gay"

"Il preside è gay", avrebbe scritto qualcuno sul muro del liceo scientifico “Oriani” di Ravenna, ma dopo essere venuto a conoscenza della cosa, il dirigente scolastico Gianluca Dradi avrebbe deciso di non cancellare la scritta, per lanciare un messaggio: "Ciò che offende non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio liceo l'abbia pensata come un'offesa. Non la farò cancellare: resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana". Il preside sarebbe poi stato intervistato, spiegando: "In un primo momento la mia reazione è stata semplicemente un'alzata di spalle. Poi però ha prevalso l'idea di cogliere l'occasione per un piccolo gesto educativo nei confronti del presunto autore. A me non importa chi sia stato. Mi piacerebbe che fra qualche tempo l'autore, ripassando davanti a quel muro, possa ravvedersi e vergognarsi di aver pensato che quell'epiteto fosse un'offesa".