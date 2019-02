Scritte offensive contro gli Alpini a Milano

Comparse sui muri di via Padova a Milano alcune scritte offensive nei confronti degli alpini, oltre ad un esplicito dissenso per l'adunata nazionale del corpo che si terrà in città a Maggio. "Gli alpini stuprano e molestano, no al raduno”, reca la scritta realizzata con vernice rossa. Sul caso, si esprime anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in un tweet: "Gli Alpini non si toccano! Le scritte vergognose comparse oggi in via Padova non solo offendono il corpo militare delle penne nere, ma sono un oltraggio a tutta la città. I milanesi aspettano l'Adunata del Centenario con grande gioia: Milano è la casa degli Alpini".