Scritte razziste sui muri di Melegnano

L’episodio delle scritte minacciose e razziste comparse sul muro di una casa a Melegnano in provincia di Milano, ha portato la coppia residente nell’abitazione colpita a sporgere denuncia in caserma. Del caso si stanno occupando i Carabinieri di San Donato Milanese. "Quello che sta accadendo in tanti casi oggi in Italia è amplificato anche da politici come Salvini. Questo episodio è il primo del genere nella vita di mio figlio, ma forse perché clima di oggi non è il clima che si respirava tre anni fa. Il problema è che l'immigrazione non è un problema”, dichiara Angela Bedoni, la donna che ha adottato il senegalese il cui caso ha causato la vicenda. In seguito, la risposta del ministro: "Io rispetto il dolore di una mamma, abbraccio suo figlio e condanno ogni forma di razzismo. Bloccare gli scafisti e i loro complici, fermare l'immigrazione clandestina, assumere poliziotti, installare telecamere ed espellere criminali è semplicemente giustizia".