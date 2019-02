SeaWatch si prepara a ripartire

Ormeggiata al porto di Catania la Sea Watch, dopo aver caricato viveri, carburante e tutto il necessario per riprendere la navigazione, specialmente il nuovo equipaggio. In corso alcuni accertamenti amministrativi sulla nave da parte della Capitaneria di porto, mentre da fonti della Ong si apprende che non è stato ritirato ancora nessun passaporto e che non esiste una comunicazione di divieto di partenza. Rilevate inoltre "una serie di non conformità che riguardano sia la sicurezza della navigazione sia il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino”, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera al termine dell'ispezione.