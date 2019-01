Segregata in casa e maltrattata da fidanzato e suocero

Una ragazza di 19 anni macedone è stata soccorsa e portata in pronto soccorso dopo essere stata tenuta segregata in casa, maltrattata e picchiata dal fidanzato e dal suocero, a Rimini. Arrestati per sequestro di persona, lesioni e maltrattamento in famiglia, padre e figlio, di 50 e 24 anni originari del Kosovo. Dopo aver conosciuto il fidanzato su Facebook, la ragazza aveva deciso di lasciare la Macedonia per trasferirsi in Italia a casa di lui, diventando la vittima dei due che la costringevano a fare da cameriera sotto minaccia di violenze. Dopo essere riuscita ad accedere ad un telefono, la donna ha chiamato il padre in Macedonia che ha subito fatto intervenire la Polizia italiana per liberarla e accompagnarla in ospedale.