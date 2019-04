Selfie davanti alla macchina della polizia, arrestati spacciatori

Un 19enne del Bangladesh si è scattato dei selfie davanti alla Lamborghini Huracan della Polstrada in Piazza Maggiore a Bologna durante la festa della Polizia, tenendo in mando delle banconote per ostentare ricchezza. Il ragazzo è stato però notato dalle forze dell’ordine che durante un controllo hanno trovato addosso al 19enne ben 70 grammi di hashish che ha attirato i cani antidroga. Il ragazzo è quindi finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio, insieme anche ad un altro ragazzo di 20 anni romeno.