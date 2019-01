Senegalese salva un 68enne dall’annegamento

Un giovane senegalese di 21 anni si getta nelle acque gelide del fiume Brenta per soccorrere e salvare un 68enne lanciatosi spontaneamente per compiere un gesto autolesionisti, portandolo a riva in gravi condizioni e rimanendo con lui fino all’arrivo dei soccorsi. Il ragazzo è uno dei tanti emigrati arrivati dalla Libia nel 2016, ed era stato ospite al Centro Accoglienza di Bagnoli, mentre adesso ha un regolare contratto di lavoro, a Limena.