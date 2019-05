Sequestrata azienda d’abbigliamento di lusso a Bentivoglio

La Guardia di Finanza di Bologna ha effettuato un sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità bancarie per oltre un milione di euro nei confronti della Grant, azienda di abbigliamento di lusso per bambini di Bentivoglio, per non avere rispettato i termini di pagamento per le imposte secondo i limiti previsti. Denunciato dall'Agenzia delle Entrate per non avere versato l'Iva e le ritenute nel 2016, l’imprenditore ha continuato a non rispondere alla diffida di pagamento, nonostante l’intervento delle amministrazioni finanziarie.