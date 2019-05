Sequestrate 1600 auto utilizzate per compiere crimini in Europa

I Carabinieri di Venezia hanno posto sotto sequestro circa 1.600 autovetture tra l'Italia e altri nove paesi europei per un valore complessivo di 13 milioni di euro, intestate a 6 persone usate come prestanome. Le auto sono state utilizzate per compiere furti, rapine e attività illecite in tutta Europa, che hanno permesso ai vari organi di polizia di risalire ai coinvolti. Secondo le fonti investigative si tratta di un gruppo criminale composto da oltre 40 soggetti di origine rom, tra cui 10 persone che hanno ricevuto gli arresti domiciliari o il carcere grazie alle condanne emesse dal tribunale di Venezia e Verona.